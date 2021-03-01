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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Зеленский подписал закон о ликвидации налоговой милиции

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ликвидирует налоговую милицию и вводит в действие Бюро экономической безопасности.

Зеленский подписал закон о ликвидации налоговой милиции

Закон №4090 предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабмином о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона о БЭБ.

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29 января Верховная Рада приняла закон, который ликвидирует налоговую милицию.

Согласно документу, в Украине ликвидируется деятельность органов налоговой милиции.

Вместо налоговой милиции в Украине появится Бюро экономической безопасности. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн грн.

Согласно закону, правоохранительный орган должен выявлять, расследовать и раскрывать экономические правонарушения.

Фото: Офис президента

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