Інформатор з Білорусі надав Україні важливі свідчення щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів під час інтерв’ю Дмитру Гордону.

Аваков підкреслив, що розмова з інформатором відбувалася на території України, дані стосувалися замовників вбивства. Він зауважив, що мотивом злочину стало те, що Шеремет був “незручною” людиною для білоруських спецслужб.

– У нас ще буде дві дуже цікаві слідчі дії, а тоді генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною.

Вбивство Шеремета замовили білоруські спецслужби

У січні з’явилися нові деталі вбивства журналіста Павла Шеремета – у мережі поширився аудіозапис, який вказує, що його могли замовити білоруські спецслужби.

Пізніше українські правоохоронці повідомили, що отримали нові дані щодо справи. Детальніше про вбивство Павла Шеремета читайте у матеріалі Фактів ICTV.