Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

2 лютого Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.
Він перебуватиме під вартою до 2 квітня 2021 року.
Так суд укотре задовольнив клопотання сторони обвинувачення.
Наступне засідання у цій справі відбудеться 9 лютого 2021 року о 14.00.
Справа Шеремета
20 липня 2016 року в Києві під час вибуху автомобіля трагічно загинув журналіст Павло Шеремет.
У справі щодо його вбивства фігурують троє підозрюваних – музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко і військовий медик Яна Дугарь. 19 січня 2021 року суд відхилив клопотання захисту Антоненка відпустити його під особисте зобов’язання.
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Джерело: Судова влада України