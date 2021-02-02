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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

2 лютого Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Антоненко

Він перебуватиме під вартою до 2 квітня 2021 року.

Так суд укотре задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 9 лютого 2021 року о 14.00.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року в Києві під час вибуху автомобіля трагічно загинув журналіст Павло Шеремет.

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У справі щодо його вбивства фігурують троє підозрюваних – музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко і військовий медик Яна Дугарь. 19 січня 2021 року суд відхилив клопотання захисту Антоненка відпустити його під особисте зобов’язання.

Детальніше про справу Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Судова влада України

Фото: УНІАН

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