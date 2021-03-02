Информатор из Беларуси предоставил Украине важные показания по убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Аваков подчеркнул, что разговор с информатором происходил на территории Украины, данные касались заказчиков убийства. Он отметил, что мотивом преступления стало то, что Шеремет был “неудобным” человеком для белорусских спецслужб.

— У нас еще будет два очень интересных следственных действия, а тогда генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной.

Убийство Шеремета заказали белорусские спецслужбы

В январе появились новые детали убийства журналиста Павла Шеремета — в сети распространилась аудиозапись, которая указывает, что его могли заказать белорусские спецслужбы.

Позже украинские правоохранители сообщили, что получили новые данные по делу. Подробнее, как расследуют убийство Павла Шеремета читайте в материале Фактов ICTV.