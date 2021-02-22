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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Іпотека під 7% в Україні буде, прямуємо до 5% – Зеленський

У 2021 році в Україні має запрацювати програма іпотечних кредитів під 7%. Влада країни планує поступово спрощувати її, щоб українці активно до неї долучалися.

соціальне житло

Про це 22 лютого під час всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура заявив президент України Володимир Зеленський.

– Іпотека у цьому році під 7% буде. Як ми обіцяли, у 2021 році вона має запрацювати. Не все так просто з цією іпотекою. Будемо з кожним місяцем її спрощувати, щоб люди могли долучитися до неї, – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, справжнього іпотечного буму в країні варто очікувати, коли іпотека буде під 5%, Україна до цього прямує.

Іпотека в Україні

У лютому 2021 року Кабмін ухвалив зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів.

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Йдеться про програму Доступна іпотека під 7%.

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Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Інфраструктура

Фото: Dreamstime

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