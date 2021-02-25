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Пестициди, ліки та важкі метали: у трьох річках України перевищення токсичності

У трьох річках України виявлено перевищення концентрації токсичності. У Дніпрі, Дністрі та Дону виявлено десятки забрудників, зокрема пестициди, ліки, а також важкі метали. Обласні водоканали шоковані новиною.

Проведений скринінг води став можливим завдяки фінансуванню Європейського Союзу. У водоймах було знайдено надзвичайно високу концентрацію фармацевтичних препаратів, серед яких – антидепресанти та ліки проти коронавірусу.

У рибі, яка плаває в київському Дніпрі, знайдена ртуть. Дві точки, де відбувається забір води для пиття, показали перевищення пестицидів – у Новоград-Волинському на Житомирщині та у місті Полонне на Хмельниччині.

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В Україні збільшилися штрафи за забруднення земель. Грошові стягнення зросли у 4-6 разів, залежно від тяжкості забруднення.

Отримані кошти спрямують на відновлення пошкоджених ресурсів.

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