Годовой тариф на газ может начать действовать с 1 мая — проект решения Нацкомиссии

Если Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг примет соответствующее постановление, то годовая цена на газ для украинцев может начать действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Рассмотреть проект решения планируют на заседании комиссии 5 марта.

Документ предусматривает, что все поставщики газа будут обязаны до 25 апреля сообщить потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах.

Кроме того, поставщик не будет иметь права с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года изменять цену природного газа. Поскольку срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставок бытовому потребителю, но продлится до 30 апреля следующего года.

Если соответствующее постановление примут, то оно вступит в силу с 1 мая 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования на официальном сайте НКРЭКУ.

Річна ціна на газ для населення — проект постанови by Віта Гірко on Scribd

В феврале этого года Кабмин установил фиксированную цену газа для населения на уровне 6,99 грн/куб. м, но она будет действовать до 31 марта.

Тогда же был заключен меморандум, который предусматривал, что Нафтогаз разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения, чтобы обеспечить постоянный уровень цен на природный газ для предприятий теплоснабжения.

Цены на газ для населения в марте — можно посмотреть в нашем материале.

Источник: НКРЭКУ