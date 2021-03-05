Через складну ситуацію з коронавірусом Одеська область найближчим часом може потрапити до червоної карантинної зони.

За даними заступника директора обласного лабораторного центру МОЗ України Сергія Дементьєва, це може статися вже наприкінці березня.

– Одеса перебуває у жовтій (зоні карантину, – Ред.). Але з огляду на динаміку епідпроцесу у нас є великі шанси наприкінці березня потрапити до червоної зони, – заявив Сергій Дементьєв.

За його словами, добовий приріст захворюваності на коронавірус за минулий тиждень у регіоні склав 31%.

Крім того, в області людей з вірусом почали частіше госпіталізувати, на початку лютого до лікарень потрапляло 20% хворих, у березні – 40%.

Карантин в Україні

Через складну ситуацію з коронавірусом у низці регіонів України запроваджуються додаткові заходи.

Наприклад, таке рішення ухвалили у Закарпатській області.

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Джерело: Думская