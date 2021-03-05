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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Викликають занепокоєння: Степанов розповів, які регіони можуть перейти в червону зону

Стало відомо, які регіони в Україні можуть найближчим часом потрапити до червоної зони карантину. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телепрограми Право на владу.

Максим Степанов

За його словами, напружена ситуація наразі склалася на Закарпатті. Завантаженість ліжок в області становить 65%. Динаміка захворюваності свідчить про те, що найближчим часом Закарпатська область перейде у червоний рівень епідемічної небезпеки.

Крім того, занепокоєння викликають ще три області – Вінницька, Львівська та Миколаївська області.

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Оновлення карантинних зон в Україні

4 березня в Україні оновили карантинне зонування. Відтепер до червоного рівня епіднебезпеки входить три області – Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька.

Кількість регіонів у помаранчевій зоні збільшилася. Зокрема туди увійшли Львівщина, Вінниччина та Миколаївщина.

Місто Київ – у жовтій зоні карантину. Детальніше про зони карантину в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

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