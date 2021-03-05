Из-за сложной ситуации с коронавирусом Одесская область в ближайшее время может попасть в красную карантинную зону.

По данным заместителя директора областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Дементьева, это может произойти уже в конце марта.

— Одесса находится в желтой (зоне карантина, — Ред.). Но с учетом динамики эпидпроцесса у нас есть большие шансы в конце марта попасть в красную зону, — заявил Сергей Дементьев.

По его словам, суточный прирост заболеваемости коронавирусом за прошлую неделю в регионе составил 31%.

Кроме того, в области людей с вирусом стали чаще госпитализировать, в начале февраля в больницы попадали 20% больных, в марте — 40%.

Карантин в Украине

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в ряде регионов Украины вводят дополнительные меры.

Например, такое решение приняли в Закарпатской области.

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Источник: Думская