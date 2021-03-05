У Закарпатській області через погіршення епідситуації запроваджуються додаткові обмежувальні заходи.
Рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 5 березня.
– Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. З огляду на тенденцію останніх днів, у наших медичних установах не залишиться жодного вільної ліжка, – заявив очільник облдержадміністрації Анатолій Полосков.
Нововведення торкнуться не усього регіону, а лише тих населених пунктів області, де значно ускладнилася ситуація з коронавірусом.
Обмежувальні заходи:
- відвідування навчальних закладів (крім вихованців дитячих садків, спеціальних закладів та учнів 1-4 класів);
- робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлення навиніс);
- прийом відвідувачів у ТРЦ, інших установах розважальної діяльності;
- діяльність непродовольчих ринків;
- проведення культурних масових заходів;
- прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах.
Нині комісії з питань ТЕБ та НС ухвалюють рішення на місцях.
Карантин в Україні
Україна в лютому повернулася до моделі адаптивного карантину.
Вона дозволяє посилювати заходи там, де ситуація з коронавірусом погіршується.
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Джерело: Закарпатська ОДА