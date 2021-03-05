У Закарпатській області через погіршення епідситуації запроваджуються додаткові обмежувальні заходи.

Рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 5 березня.

– Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. З огляду на тенденцію останніх днів, у наших медичних установах не залишиться жодного вільної ліжка, – заявив очільник облдержадміністрації Анатолій Полосков.

Нововведення торкнуться не усього регіону, а лише тих населених пунктів області, де значно ускладнилася ситуація з коронавірусом.

Обмежувальні заходи:

відвідування навчальних закладів (крім вихованців дитячих садків, спеціальних закладів та учнів 1-4 класів);

робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлення навиніс);

прийом відвідувачів у ТРЦ, інших установах розважальної діяльності;

діяльність непродовольчих ринків;

проведення культурних масових заходів;

прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах.

Нині комісії з питань ТЕБ ​​та НС ухвалюють рішення на місцях.

Карантин в Україні

Україна в лютому повернулася до моделі адаптивного карантину.

Вона дозволяє посилювати заходи там, де ситуація з коронавірусом погіршується.

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Джерело: Закарпатська ОДА