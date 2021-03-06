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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Закарпатська область увійшла у червону зону карантину

З 8 березня у Закарпатській області діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки через ситуацію з поширенням коронавірусу. На території регіону діятимуть обмеження червоної зони карантину.

Закарпатська область увійшла у червону зону карантину

Таке рішення 6 березня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що передбачає червоний рівень карантину

адаптивний карантин - червоний рівень

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