Напівзруйновані будинки і відсутність води: як живуть прифронтові села на Донбасі

За роки війни на Донбасі спустошеними стали кілька сіл. Одне з них Семигір’я, яке розташоване за лічені кілометри від лінії фронту.

Звідси, подалі від вибухів та свисту мін, втекли десятки селян. Зараз їхні напівзруйновані будинки та подвір’я потроху зникають за деревами.

Дороги розбиті, а про близкість війни нагадують ще й покинуті блокпости на в’їзді до села. Але чи не найбільша проблема – відсутність води. Місцеві жителі говорять, що сім років тому, щойно земля почала здригатися від вибухів, усі криниці пересохли.

Люди зізнаються, що вижити у прифронтовому селі – надскладне завдання. Єдина робота тут – свиноферма неподалік, але зарплати там мізерні.

У Новолуганській сільраді, до якої адміністративно належить село Семигір’я, вважати його вимираючим не поспішають. Хоч і підтверджують, що за роки війни звідти виїхала половина населення.

Та ворог знищує не тільки житлові будинки. Так, згідно з даними ЮНІСЕФ, з початку бойових дій на Донбасі були пошкоджені або зруйновані понад 750 шкіл і дитячих садків.

Як відновлюють навчальні заклади на передовій – дивіться у нашому матеріалі.