Чергування біля котелень. У Слов’янську люди борються з вимкненням теплопостачання

Всупереч домовленостям з Нафтогазом та постанові Кабміну, ПАТ Донецькоблгаз розпочало від’єднувати котельні у Донецькій області від постачання газу. Через це місцеві мешканці залишилися без опалення на вихідних.

59 котелень у регіоні були від’єднані від газу цієї суботи, 6 березня, коли до країни повернулися морози. Через це люди спочатку шукали альтернативні способи обігріву, а потім почали масово виходити на вулицю та перешкоджати працівникам Донецькоблгазу перекривати тепло.

У Слов’янську люди навіть почали організовуватися та планувати нічні чергування біля котелень.

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Мешканці міста є заручниками ситуації з газовими тарифами в країні. Адже ціна на блакитне паливо формувалася з розрахунку 4 тис. грн за один кубометр. Тепер, коли тариф підняли, місцевий газопостачальник заборгував Донецькобленерго понад 1,5 млрд грн.

Нині ситуацію намагаються вирішити. У Нафтогазі закликали Донецькоблгаз не припиняти надавати послуги з теплопостачання до кінця опалювального сезону.

Вимкнення газопостачання у Донецькій області

Ще 6 березня Нафтогаз закликав Донецькоблгаз подати тепло споживачам.

Компанія просила припинити порушувати Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам.

Детальніше про вимкнення газопостачання у Донецькій області читайте на Фактах ICTV.

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