PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

У Львові киянин розбив скло Меморіалу Небесної сотні

У Львові розбили скляну огорожу Меморіалу Небесної сотні. На місці інциденту була компанія з кількох осіб – мешканці Львівської, Дніпропетровської областей та Києва віком від 21 до 23 років.

У Львові киянин розбив скло Меморіалу Небесної сотні

Переглянувши відео з камер Центру безпеки міста, патрульні вирахували ймовірного винуватця. Ним виявився 23-річний мешканець Києва. За попередньою інформацією, саме він вдарив огорожу ногою від чого скло розбилося.

В поліції повідомили, що він умисно пошкодив скляну огорожу Меморіалу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

На порушника склали адмінпротокол за ст. 173 – дрібне хуліганство, що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

14 лютого у Лисичанську вандали пошкодили пам’ятник Героям добровольцям. Зловмисниками виявилися хлопці 14 та 19 років.

Один із металевих флагштоків пам’ятника сильно погнули, зник і прапор України. Пам’ятник встановили українським захисникам, які звільняли місто від сепаратистів у серпні 2014 року.

Фото:

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка