У Львові киянин розбив скло Меморіалу Небесної сотні

У Львові розбили скляну огорожу Меморіалу Небесної сотні. На місці інциденту була компанія з кількох осіб – мешканці Львівської, Дніпропетровської областей та Києва віком від 21 до 23 років.

Переглянувши відео з камер Центру безпеки міста, патрульні вирахували ймовірного винуватця. Ним виявився 23-річний мешканець Києва. За попередньою інформацією, саме він вдарив огорожу ногою від чого скло розбилося.

В поліції повідомили, що він умисно пошкодив скляну огорожу Меморіалу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

На порушника склали адмінпротокол за ст. 173 – дрібне хуліганство, що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

14 лютого у Лисичанську вандали пошкодили пам’ятник Героям добровольцям. Зловмисниками виявилися хлопці 14 та 19 років.

Один із металевих флагштоків пам’ятника сильно погнули, зник і прапор України. Пам’ятник встановили українським захисникам, які звільняли місто від сепаратистів у серпні 2014 року.

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