В Харкові запрацює перший в Україні комплекс з переробки побутових відходів

Харків стане першим містом в Україні, яке зможе не лише збирати, а й переробляти тверді побутові відходи. Вже з весни 2021 року місто буде отримувати електроенергію, вироблену на новому комплексі з переробки сміття.

Відео будівництва об’єкту оприлюднив виконувач обов’язків голови Харкова Ігор Терехов.

– Роботи щодо будівництва першого в Україні комплексу з переробки твердих побутових відходів тривають. Відкриття вже цьогоріч, – повідомив Терехов.

Комплекс загальною площею майже 40 га розташований у Дергачах під Харковом. Він матиме сортувальну лінію, завод для переробки сміття та чотири мапи нового полігону, два з яких вже завершують.

З полігонів збиратимусь газ в єдину систему. З цього біогазу вироблятимуть електроенергію, яка піде на потреби міста. Старі полігони рекультивують: засіють травою і засадять чагарником.

За попереднім планом, виробництво енергії з біогазу стартує з весни 2021 року, а до кінця року полігон запрацює на повну потужність.

Утилізація техніки

З грудня 2020 року у Києві запрацювала унікальна станція утилізації побутової техніки. Тепер туди можна безкоштовно здати увесь брухт і не хвилюватися за долю планети.

Організатори закликають українців бути більш відповідальними до такого сміття. Адже терміни його розкладання відбуваються протягом довгого періоду. Зокрема звичайна маленька батарейка пролежить у землі сто років, речі з алюмінію – 220, мобільний телефон – тисячу, а скло – понад 4 тис. років.

Джерело: Ігор Терехов