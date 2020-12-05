Утилізація техніки у Києві: куди можна здати непотрібну електроніку

У Києві запрацювала унікальна станція утилізації побутової техніки. Тепер туди можна безкоштовно здати увесь брухт і не хвилюватися за долю планети.

Організатори закликають українців бути більш відповідальними до такого сміття. Адже терміни його розкладання відбуваються протягом довгого періоду. Зокрема звичайна маленька батарейка пролежить у землі сто років, речі з алюмінію – 220, мобільний телефон – тисячу, а скло – понад 4 тис. років.

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Але якщо у світі вже давно збагнули про цю небезпеку і запровадили чітку систему сортування сміття і утилізацію, то в Україні поки що це з галузі фантастики. Знайти пункт, де прийматимуть вживану техніку, майже нереально

Про правильну переробку та утилізацію техніки, Олександр Возний знає майже все. Його компанія протягом останніх шести років розбирає оргтехніку на пластик та метал та віддає їх на повторну переробку.

Паралельно останні кілька років Олександр привчає киян до правильної утилізації. Тому запустив мобільні пункти прийому техніки.

Окрім того, тротуарну плитку з вторинної сировини почали виготовляти у Вінницькій області.