В Харькове заработает первый в Украине комплекс по переработке бытовых отходов

Харьков станет первым городом в Украине, который сможет не только собирать, но и перерабатывать твердые бытовые отходы. Уже с весны 2021 город будет получать электроэнергию, произведенную на новом комплексе по переработке мусора.

Видео строительства объекта обнародовал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

— Работы по строительству первого в Украине комплекса по переработке твердых бытовых отходов продолжаются. Открытие уже в этом году, — сообщил Терехов.

Комплекс общей площадью почти 40 га расположен в Дергачах под Харьковом. Он будет иметь сортировочную линию, завод для переработки мусора и четыре карты нового полигона, два из которых уже завершают.

С полигонов газ будут собирать в единую систему. Из этого биогаза будут производить электроэнергию, которая пойдет на нужды города. Старые полигоны рекультивируют: засеют травой и засадят кустарником.

Планируется, что производство энергии из биогаза стартует с весны 2021 года, а до конца года полигон заработает на полную мощность.

Утилизация техники

С декабря 2020 года в Киеве заработала уникальная станция утилизации бытовой техники. Теперь туда можно бесплатно сдать весь лом и не волноваться за судьбу планеты.

Организаторы призывают украинцев быть более ответственными к такому мусора. Ведь сроки его разложения происходят в течение долгого периода. В частности обычная маленькая батарейка пролежит в земле сто лет, вещи из алюминия – 220, мобильный телефон – тысячу, а стекло – более 4 тыс. лет.

Источник: Игорь Терехов