Голова Тернопільської ОДА вдруге заразився Covid-19

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш захворів на коронавірус вдруге.

Про це він заявив у своєму Facebook. За словами політика, минулого разу хвороба протікала важко.

– Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно. З власного досвіду знаю, що хвороба – це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно.

Тернопіль і локдаун

Також 10 січня мер Сергій Надал записав відеозвернення, у якому оголосив, що Тернопіль приєднається до решти українських міст та виконуватиме постанову Кабміну про локдаун в Україні.

Він зауважив, що ситуація із Covid-захворюваністю у кожному місті різна, а також констатував, що Кабмін відмовився підтримати його пропозицію.

Напередодні Надал заявляв, що Тернопіль не буде вводити локдаун, аби не нашкодити малому та середньому бізнесу.