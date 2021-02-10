Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на автогаз в Україні зросли на 25-30 копійок за літр

На українських АЗС за останні кілька днів вартість скрапленого газу зросла на 25-30 копійок – майже до 15 грн/л.

Поки низька ціна на автогаз тримаються лише на немережевих автозаправках, що створює є ризик заправитись неякісним пальним.

Ціни на скраплений газ почали зростати з середини січня 2021 року. Дорожчають також бензин та дизпаливо. Минулого тижня експерти зафіксували зростання майже на гривню.

Читайте
Газ чи бензин: на чому вигідніше їздити

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується змінити акцизи на пальне, збільшивши їх для газу і зменшивши для бензину.

Якщо зараз податок на 1 тис. л автогазу в Україні становить €52, а на бензин – €213, то автори законопроекту пропонують зрівняти цю суму – €139.

Теги: , ,

По темі

Газ чи бензин: на чому вигідніше їздити
Газ чи бензин: на чому вигідніше їздити
Чи дорожчатиме нафта надалі і що буде з цінами на бензин
Чи дорожчатиме нафта надалі і що буде з цінами на бензин
Бензин чи газ: що обирають українці та можливе збільшення цін на пальне
Бензин чи газ: що обирають українці та можливе збільшення цін на пальне
Відмова від дизелю. Коли та як Україна зможе перейти на електротранспорт
Відмова від дизелю. Коли та як Україна зможе перейти на електротранспорт
Долар вгору, гривня – вниз: що буде із цінами на продукти та пальне
Долар вгору, гривня – вниз: що буде із цінами на продукти та пальне
В Україні змінилися стандарти якості бензину та ДП
В Україні змінилися стандарти якості бензину та ДП
Як протести у Білорусі вплинуть на ціну пального в Україні – пояснення експерта
Як протести у Білорусі вплинуть на ціну пального в Україні – пояснення експерта
Різке здорожчання пального в Україні: скільки зараз коштує бензин
Різке здорожчання пального в Україні: скільки зараз коштує бензин
Вгору Вгору