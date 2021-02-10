Ціни на автогаз в Україні зросли на 25-30 копійок за літр

На українських АЗС за останні кілька днів вартість скрапленого газу зросла на 25-30 копійок – майже до 15 грн/л.

Поки низька ціна на автогаз тримаються лише на немережевих автозаправках, що створює є ризик заправитись неякісним пальним.

Ціни на скраплений газ почали зростати з середини січня 2021 року. Дорожчають також бензин та дизпаливо. Минулого тижня експерти зафіксували зростання майже на гривню.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується змінити акцизи на пальне, збільшивши їх для газу і зменшивши для бензину.

Якщо зараз податок на 1 тис. л автогазу в Україні становить €52, а на бензин – €213, то автори законопроекту пропонують зрівняти цю суму – €139.