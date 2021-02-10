Ціни на автогаз в Україні зросли на 25-30 копійок за літр
На українських АЗС за останні кілька днів вартість скрапленого газу зросла на 25-30 копійок – майже до 15 грн/л.
Поки низька ціна на автогаз тримаються лише на немережевих автозаправках, що створює є ризик заправитись неякісним пальним.
Ціни на скраплений газ почали зростати з середини січня 2021 року. Дорожчають також бензин та дизпаливо. Минулого тижня експерти зафіксували зростання майже на гривню.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується змінити акцизи на пальне, збільшивши їх для газу і зменшивши для бензину.
Якщо зараз податок на 1 тис. л автогазу в Україні становить €52, а на бензин – €213, то автори законопроекту пропонують зрівняти цю суму – €139.
2021-02-10
Теги: Автогаз, Дизельне пальне, Ціни на бензин