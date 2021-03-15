Через погіршення ситуації та збільшення кількості інфікованих коронавірусною інфекцією низка областей перевели дітей у школах на дистанційне навчання.

Дистанційне навчання та зміщені весняні канікули в регіонах України

Київ – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Вінницька область – помаранчева зона

Всі школи перевели на дистанційне навчання з 16 березня. Учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання з 3 березня, старші школярі – з кінця лютого.

Із 9 до 15 березня оголосили весняні канікули. Школярі повернуться до навчання із 16 березня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

Волинська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Дніпропетровська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Донецька область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Житомирська область – червона зона

Дистанційне навчання для учнів середніх та старших класів.

Учні 1-4 класів можуть відвідувати школу, але право відправляти дитини до школи залишається за батьками.

Дитсадки продовжують свою роботу.

У Бердичеві, Чуднівській, Новоград-Волинській та Ємільчинській територіальних громадах на карантин закриті й дошкільні, й загальноосвітні навчальні заклади. Учні початкових класів навчаються дистанційно.

У Бердичеві шкільні канікули тривали з 1 до 5 березня.

Закарпатська область – червона зона

Із 5 березня школи переведено на дистанційне навчання.

Початкова школа, спеціальні заклади та дитсадки працюють у звичайному режимі.

Канікули в Ужгороді провели з 1 березня до 7 березня. Дистанційне навчання для старших класів триватиме попередньо до 12 березня.

У місті рекомендували перевести на дистанційне навчання не лише старші класи, але й молодші — такий режим передбачений з 15 до 26 березня.

У Великобичківській громаді із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті.

із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті. У Тячівській громаді дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня.

дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня. У Береговому закриті дитсадки, учні старших і молодших класів навчають дистанційно.

Запорізька область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Івано-Франківська область – червона зона

Дистанційне навчання із 1 березня.

В Івано-Франківську дитячі садки закриті ще з кінця лютого, дистанційне навчання для учнів початкових класів.

Київська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Кіровоградська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Луганська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Львівська область – помаранчева зона

Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам області перейти на дистанційне навчання з 9 березня. Рішення про переведення на дистанційний формат навчання ухвалюватимуть окремо.

Також навчальним закладам рекомендовано перенести весняні канікули на 15 березня.

Спеціальні навчальні заклади та дитсадки поки працюють у звичайному режимі.

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Миколаївська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Одеська область – жовта зона

В школах Одеси вирішили тимчасово запровадити дистанційне навчання через зростання захворюваності на коронавірус серед дітей. Із 15 до 19 березня школярі 5-11 класів в Одесі навчатимуться дистанційно.

Молодші школярі (1-4 класи) можуть відвідувати навчальні заклади, але за рішенням батьків і вчителів можливий перехід на дистанційний формат навчання.

Із 22 до 28 березня у школах області триватимуть весняні канікули.

Дитячі садки Одеси працюють у звичайному режимі.

Полтавська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Рівненська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Сумська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Тернопільська область – помаранчева зона

З 1 до 5 березня в Заліщиках школи працювали дистанційно, дитячі садочки були зачинені.

Із 6 березня освітній процес в школах і дитсадках відновлено.

Харківська область – жовта зона

Дитсадки та школи працюють у звичайному режимі.

Із 9 березня на дистанційну форму навчання перейшли дві школи Борівської селищної ради, по одній школі – в Красноградській, Вовчанській та Наталинській громадах Харківської області.

Херсонська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Хмельницька область – помаранчева зона

Із 15 до 19 березня всі школи Шепетівки перейшли на дистанційну освіту. Весняні канікули відбудуться із 22 до 28 березня.

Із 15 до 28 березня дистанційно працюватимуть дитячі художні, музичні, спортивні школи та заклади позашкільної освіти.

Решта шкіл та дитсадків працюють у звичайному режимі.

Черкаська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Чернівецька область – червона зона

Учні 1-11 класів навчаються дистанційно із 26 лютого. 9 березня віддалений формат навчання продовжила місцева комісія ТЕБ та НС.

Весняні канікули в області заплановані із 22 до 28 березня.

Чернігівська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Оновлені зони карантину

14 березня в Україні оновили зони карантину. У червоній зоні карантину залишаються чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Ще десять областей перебувають у помаранчевій зоні, решта – у жовтій.