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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Лише кілька кліків: українці зможуть сплачувати податки через Дію

В Україні з’явиться можливість платити податки в режимі онлайн через додаток Дія.

Михаил Федоров

Про це повідомив міністр цифрової політики Михайло Федоров під час виступу на форумі Україна 30.

– Це буде займати кілька кліків, оскільки система все розуміє автоматично. Ви вводите суму або вона підтягується з банків, вам відображається скільки сплатити, ви натискаєте Сплатити прив’язаною картою, Apple.Pay або Google.Pay – і все, у чотири кліка податки сплачені, декларація вже у податковій, – заявив Федоров.

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Ця послугу буде доступною для українців у квітні 2021 року.

Автоматична реєстрація ФОП у Дії

В Україні у квітні 2021 року запрацює автоматична реєстрація фізосіб-підприємців на порталі Дія.

Нині задоволеність послугою онлайн-реєстрації ФОП на порталі Дія становить близько 90%, після запуску автоматичної реєстрації цей показник збільшиться до 95-99%.

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