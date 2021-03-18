Лише кілька кліків: українці зможуть сплачувати податки через Дію

В Україні з’явиться можливість платити податки в режимі онлайн через додаток Дія.

Про це повідомив міністр цифрової політики Михайло Федоров під час виступу на форумі Україна 30.

– Це буде займати кілька кліків, оскільки система все розуміє автоматично. Ви вводите суму або вона підтягується з банків, вам відображається скільки сплатити, ви натискаєте Сплатити прив’язаною картою, Apple.Pay або Google.Pay – і все, у чотири кліка податки сплачені, декларація вже у податковій, – заявив Федоров.

Ця послугу буде доступною для українців у квітні 2021 року.

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