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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Всего пара кликов: украинцы смогут платить налоги через Дию

В Украине появится возможность платить налоги в режиме онлайн через приложение Дия.

Михаил Федоров

Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров во время выступления на форуме Украина 30.

— Это будет занимать несколько кликов, поскольку система все понимает автоматически. Вы вводите сумму или она подтягивается из банков, вам показывается сколько оплатить, вы нажимаете Оплатить привязанной картой, Apple.Pay или Google.Pay — и все, в четыре клика налоги оплачены, декларация уже в налоговой, — заявил Федоров.

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Эта услугу будет доступной для украинцев в апреле 2021 года.

Автоматическая регистрация ФЛП в Дие

В Украине в апреле заработает автоматическая регистрация физлиц-предпринимателей на портале Дия.

Сейчас удовлетворенность услугой онлайн-регистрации ФЛП на портале Дия составляет около 90%, после запуска автоматической регистрации этот показатель увеличится до 95-99%.

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