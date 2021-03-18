Всего пара кликов: украинцы смогут платить налоги через Дию

В Украине появится возможность платить налоги в режиме онлайн через приложение Дия.

Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров во время выступления на форуме Украина 30.

— Это будет занимать несколько кликов, поскольку система все понимает автоматически. Вы вводите сумму или она подтягивается из банков, вам показывается сколько оплатить, вы нажимаете Оплатить привязанной картой, Apple.Pay или Google.Pay — и все, в четыре клика налоги оплачены, декларация уже в налоговой, — заявил Федоров.

Эта услугу будет доступной для украинцев в апреле 2021 года.

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