В Україні у квітні 2021 року запрацює автоматична реєстрація фізосіб-підприємців на порталі Дія.
Про це повідомив міністр цифрової політики Михайло Федоров на форумі Україна 30.
– Ми хочемо прибрати людський фактор і домовилися з Міністерством юстиції разом запустити автоматичну реєстрацію ФОП. Уже в квітні на Дія Summit ми це презентуємо, – заявив Федоров.
За словами міністра, нині задоволеність послугою онлайн-реєстрації ФОП на порталі Дія становить близько 90%, після запуску автоматичної реєстрації цей показник збільшиться до 95-99%.
У Дії запустять ще дві функції
На порталі Дія навесні запустять дві будівельні онлайн-послуги – класу СС2 та СС3 – з метою мінімізації корупції у цій сфері.
На сьогодні на порталі Дія доступні вісім електронних будівельних послуг, зокрема повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів класу CC1.