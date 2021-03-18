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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Автоматична реєстрація ФОП у Дії – Федоров назвав терміни запуску

В Україні у квітні 2021 року запрацює автоматична реєстрація фізосіб-підприємців на порталі Дія.

Михаил Федоров

Про це повідомив міністр цифрової політики Михайло Федоров на форумі Україна 30.

– Ми хочемо прибрати людський фактор і домовилися з Міністерством юстиції разом запустити автоматичну реєстрацію ФОП. Уже в квітні на Дія Summit ми це презентуємо, – заявив Федоров.

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За словами міністра, нині задоволеність послугою онлайн-реєстрації ФОП на порталі Дія становить близько 90%, після запуску автоматичної реєстрації цей показник збільшиться до 95-99%.

У Дії запустять ще дві функції

На порталі Дія навесні запустять дві будівельні онлайн-послуги – класу СС2 та СС3 – з метою мінімізації корупції у цій сфері.

На сьогодні на порталі Дія доступні вісім електронних будівельних послуг, зокрема повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів класу CC1.

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