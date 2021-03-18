В Україні у квітні 2021 року запрацює автоматична реєстрація фізосіб-підприємців на порталі Дія.

Про це повідомив міністр цифрової політики Михайло Федоров на форумі Україна 30.

– Ми хочемо прибрати людський фактор і домовилися з Міністерством юстиції разом запустити автоматичну реєстрацію ФОП. Уже в квітні на Дія Summit ми це презентуємо, – заявив Федоров.

За словами міністра, нині задоволеність послугою онлайн-реєстрації ФОП на порталі Дія становить близько 90%, після запуску автоматичної реєстрації цей показник збільшиться до 95-99%.

У Дії запустять ще дві функції