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Розмальований ОП: учасникам акції на підтримку Стерненка оголосять нові підозри

Мирні спочатку протести, які відбулися 20 березня під Офісом президента, закінчилися актами вандалізму. Політичні оцінки щодо цього різняться.

Чому вуличні протести радикалізуються та кому це вигідно – головна тема розмов в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Учасникам суботніх заворушень на Банковій біля Офісу президента оголосять нові підозри. Про це заявив Антон Геращенко. Заступник міністра внутрішніх справ повідомив, що вся необхідна для цього інформація уже зібрана. Вже пред’явлено підозру громадянину, який розбивав скло в Офісі президента.

– На кілька десятків громадян, які організовували цю провокацію, чекає відповідальність, зокрема матеріальна. Всі ви є на відеозаписах. Ви всі себе завтра побачите: з іменами, з прізвищами, хто підпалював, хто кидав, – запевнив Геращенко.

Представник ЄС Ахтем Чийгоз кілька разів запитував у заступника міністра внутрішніх справ про причини суботньої тактики правоохоронців.

Поліцейські не перешкоджали акції протесту аби запобігти сутичкам із правоохоронцями, адже МВС володіло інформацією про підготовку саме таких провокацій, пояснив Антон Геращенко.

– Провокатори та організатори цієї акції очікували побачити оточення поліції. І далі було б наступне: поліцейським би кидали в обличчя фаєри, осліплювали б їх, пирскали б у них балончиками зі сльозогінним газом. Далі, природно, слідувала б реакція із застосування законної сили щодо мітингувальників, – зазначив Антон Геращенко.

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Події на Банковій відбулися через кризу справедливості в нашому суспільстві, заявив один зі співорганізаторів акції Олексій Ковжун. На його думку, люди вийшли до Офісу президента, бо не задоволені судовими рішеннями у справі Сергія Стерненка та інших активістів. Люди хочуть справедливих судів.

– У країні є криза справедливості, і люди це дуже гостро відчувають. Історія з Сергієм, вона досить показова. Молодий хлопець жив собі в Одесі, мав сміливість бути українцем. Три спроби його вбити і кілька карних справ. Одна моя улюблена, що він у 19 років контролював наркотрафік в Одесі, – заявив Олексій Ковжун.

Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко переконаний – парламент має зібратися на позачергове засідання. Адже політики мають нести політичну відповідальність за свої вчинки.

– Наша фракція пропонує обговорити в парламенті і почути думки усіх щодо того, що відбулося. Давайте подискутуємо, що таке мирний протест, як він повинен відбуватися, які світові стандарти, які дії правоохоронців, – зазначив Олександр Корнієнко.

Керівник фракції Голос Ярослав Железняк впевнений, на такому позачерговому засіданні варто б розглянути і питання судової реформи.

Протест біля Офісу президента

Увечері 20 березня стінами Офісу президента відбулася акція протесту на підтримку затриманого активіста Сергія Стерненка.

Учасники мітингу підпалили табличку біля ОП, облили стіни фарбою та залишили образливі надписи.

Одного з учасників акції протесту  затримали. Йому висунули звинувачення у хуліганстві. Затриманим є вінницький письменник Владислав Гранецький-Стафійчук.

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