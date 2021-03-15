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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

В Україні хочуть запровадити новий вид пенсій

Депутати розглянуть законопроект про запровадження пенсій за особливі заслуги для громадян, які були відзначені грамотою Верховної Ради України або почесною грамотою Верховної Ради України.

В Україні хочуть запровадити новий вид пенсій

Відповідний законопроект №3 002 запропонував Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Офіційний портал ВР повідомляє, що нардепи погодилися із цією ініціативою, але не дійшли згоди з приводу того, якою має бути ця пенсія – довічною чи одноразовою.

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Заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк зазначив, що зміни в чинному законодавстві допоможуть відзначити тих осіб, які за роки незалежності України зробили вагомий особистий внесок у різних сферах життя та мають заслуги перед українським народом.

Виплати пенсіонерам старше 75 років

22 лютого Кабмін ухвалив постанову №127, згідно з якою, виплату пенсіонерам старше 75 років по 400 грн перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Також уряд з 1 березня скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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