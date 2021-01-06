Призов 2021 в Україні заплановано з початку квітня і до кінця червня. У цей період набиратимуть військовослужбовців для строкової служби в Сухопутних військах Збройних сил України.

Спочатку повістку отримають ті, кому вже виповнилося 20-27 років, окрім тих, хто має повне або часткове звільнення від служби.

У такому випадку потрібно звернутися до військомату і підтвердити неспроможність здоров’я офіційними документами.

У 2021 році важливою зміною стане факт, що тепер на службу призиватимуть хлопців з 18 річного віку, але від них потрібно отримати письмову згоду.

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У Міністерстві оборони додали, що хлопців, яким ще не виповнилося 20 років, не відправлятимуть у зону ООС.

Також з минулого року до молодих призовників приєднаються офіцери запасу у віці до 43 років, які не проходили військову службу, але раніше закінчили військову кафедру.

За ухилення від військових обов’язків і служби призовникам загрожує кримінальна відповідальність.

На засіданні 5 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо відстрочки від призову на строкову військову службу для деяких категорій громадян.

Документ регулює питання про надання відстрочки від призову рядовим і керівникам служби цивільного захисту задля того, аби вони продовжували професійну діяльність.

До цього таке право було лише у поліцейських.