Генпрокурор Ірина Венедіктова задекларувала понад 800 тис. грн заробітної плати на офіційному місці роботи за 2020 рік.

До декларації генпрокурор внесла також дві земельні ділянки загальною площею 1,5 тис. кв. м та два житлові будинки.

Перший має площу 387,5 кв. м та коштує $2,5 млн, другий – завбільшки 147,8 кв. м

Окрім цього, Венедіктова має автомобіль Porsche Cayenne 2013, а її чоловік – HONDA CR-V 2016.

Чоловік Ірини Венедіктової також задекларував свої доходи, за минулий рік він заробив 608 598 грн за місцем офіційного працевлаштування.

Декларації українських чиновників

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна задекларувала понад 2 млн грн доходів за 2020 рік.

Заробітна плата Лапутіної на посаді міністра становила 337 843 грн, інші 1 184 606 грн міністр задекларувала за рахунок іншого грошового забезпечення в СБУ.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій