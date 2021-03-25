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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

800 тис. грн зарплати та два будинки: декларація Ірини Венедіктової

Генпрокурор Ірина Венедіктова задекларувала понад 800 тис. грн заробітної плати на офіційному місці роботи за 2020 рік.

Ірина Венедіктова

До декларації генпрокурор внесла також дві земельні ділянки загальною площею 1,5 тис. кв. м та два житлові будинки.

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Перший має площу 387,5 кв. м та коштує $2,5 млн, другий – завбільшки 147,8 кв. м

Окрім цього, Венедіктова має автомобіль Porsche Cayenne 2013, а її чоловік –  HONDA CR-V 2016.

Чоловік Ірини Венедіктової також задекларував свої доходи, за минулий рік він заробив 608 598 грн за місцем офіційного працевлаштування.

Декларації українських чиновників

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна задекларувала понад 2 млн грн доходів за 2020 рік.

Заробітна плата Лапутіної на посаді міністра становила 337 843 грн, інші 1 184 606 грн міністр задекларувала за рахунок іншого грошового забезпечення в СБУ.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

Фото: Офіс генпрокурора

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