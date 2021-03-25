Російська Федерація використовує територію Донецької та Луганської областей як полігон для випробування нового озброєння.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з міністром національної оборони Туреччини генералом армії Хулусі Акаром та командувачем Сухопутних військ армійським генералом Умітом Дюндаром у ході свого візиту до Туреччини.

За його словами, ситуація на Донбасі залишається напруженою і наразі загострюється. Водночас Україна досягла успіхів в оснащенні військовою технікою та озброєнням ЗСУ.

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Олександр Сирський також наголосив, що співробітництво зі збройними силами дружніх країн – це ефективний механізм нарощення оборонних спроможностей Сухопутних військ.

Під час зустрічі з міністром національної оборони Хулусі Акаром командувач подякував за послідовну політичну підтримку України, невизнання окупації Криму, матеріально-технічну та фінансову допомогу ЗСУ.

Конфлікт на Донбасі

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що РФ має припинити конфлікт на Донбасі, оскільки повідомлення про збільшення порушень режиму припинення вогню та втрати серед українських військових викликають велике занепокоєння.

Вона також наголосила, що Росія повинна дотримуватись режиму тиші.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ