Посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс турбують повідомлення про збільшення порушень режиму припинення вогню та втрати серед українських військових.

Свій заклик посол Великої Британії в Україні оприлюднила в Twitter.

Deeply concerned by the steady rise in ceasefire violations and tragic reports of #Ukrainian military casualties. It is so important commitment to ceasefire is maintained. Russia must stop fuelling the conflict it instigated and ensure its proxies respect the ceasefire #Ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 24, 2021