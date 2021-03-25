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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

РФ має припинити підживлювати конфлікт на Донбасі – посол Великої Британії в Україні

Посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс турбують повідомлення про збільшення порушень режиму припинення вогню та втрати серед українських військових.

Донбас

– РФ має припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками, – переконана Мелінда Сіммонс.

Свій заклик посол Великої Британії в Україні оприлюднила в Twitter.

Постачання зброї на Донбас

Із початку березня Росія перекинула найманцям до “ЛДНР” протитанкові й протипіхотні міни, безпілотники, станції радіоелектронної боротьби.

Також упродовж місяця країна-агресор передала на Донбас кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування й завезла залізничним транспортом понад 5 тис. тонн пального. Про це свідчать дані української розвідки.

Детальніше про постачання зброї на Донбас читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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