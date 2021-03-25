Посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс турбують повідомлення про збільшення порушень режиму припинення вогню та втрати серед українських військових.
– РФ має припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками, – переконана Мелінда Сіммонс.
Свій заклик посол Великої Британії в Україні оприлюднила в Twitter.
Deeply concerned by the steady rise in ceasefire violations and tragic reports of #Ukrainian military casualties. It is so important commitment to ceasefire is maintained. Russia must stop fuelling the conflict it instigated and ensure its proxies respect the ceasefire #Ukraine
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 24, 2021
Постачання зброї на Донбас
Із початку березня Росія перекинула найманцям до “ЛДНР” протитанкові й протипіхотні міни, безпілотники, станції радіоелектронної боротьби.
Також упродовж місяця країна-агресор передала на Донбас кілька десятків військових позашляховиків для підрозділів швидкого реагування й завезла залізничним транспортом понад 5 тис. тонн пального. Про це свідчать дані української розвідки.
Детальніше про постачання зброї на Донбас читайте в матеріалі Фактів ICTV.