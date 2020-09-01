З 1 вересня зросла мінімальна пенсія – скільки платитимуть

1,6 млн українських пенсіонерів отримали перерахунок пенсії з 1 вересня 2020 року.
Це пов’язано зі зростанням мінімальної заплати до 5 тис. грн, повідомили у Пенсійному фонді України.
Перерахують мінімальний розмір пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж понад 30 років.
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Мінімальний розмір пенсії зростає з 1 889,20 грн до 2 тис. грн.
Таку пенсію виплачуватимуть з вересня 2020 року.
Для працюючих пенсіонерів, перерахунок виконають після їх звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.
Зросла мінімальна зарплата
Мінімальна зарплата в Україні зросте з 1 вересня до 5 тис. грн.
Другий етап підвищення мінімалки очікується з 1 січня 2021 року, коли зарплату планують підвищити до 6 тис. грн. Третій етап – з 1 липня (6,5 тис. грн).