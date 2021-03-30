Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за 2020 рік задекларував офіційну зарплату 540 052 грн та 34 018 грн (на посаді голови Івано-Франківської ОДА).

За відчуження нерухомого майна очільник Кабміну отримав ще 90 150 грн, а його дружині Катерині нарахували 25, 8 тис. грн пенсії за інвалідність.

Крім того, у сім’ї є автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 року – володіє ним також Катерина Шмигаль.

Серед об’єктів нерухомості у декларації Дениса Шмигаля – дві земельні ділянки у Львівській області площею 2,2 тис. м кв. Однією володіє дружина, а другою – прем’єр-міністр.

Крім того, у власності Катерини Шмигаль житловий будинок у Львові (215,9 м кв) вартістю 1 063 200 грн, ділянка землі (151 м кв), нежитлова будівля 417,2 (м кв) на Львівщині за ціною 4,94 млн, а також 25% земельної ділянки (458 м кв).

Грошові активи у декларації Шмигаля:

155 тис. грн готівкою та 57 728 на банківських рахунках;

80 тис. грн готівкою та 11 953 на банківських рахунках (власник – дружина);

79 грн на банківських рахунках доньки Анни.

Декларація Ірини Венедіктової

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у 2020 році отримала понад 800 тис. грн заробітної плати. Також вона задекларувала автомобіль Porsche Cayenne, дві земельні ділянки та два будинки.

Що ще є у декларації Ірини Венедіктової, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій