В Україні паспорти у смартфоні прирівняли до звичайних

Україна стала першою країною світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними аналогами звичайних документів.

За відповідний законопроект №4355 Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, що юридично прирівнює цифровий біометричний закордонний паспорт та ID-картку в мобільному застосунку Дія до звичайних паспортів проголосували 302 народні депутати.

Закон набирає чинності з 23 серпня 2021 року. Цифрові паспорти можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи чи підтвердження громадянства.

— Це значно спростить життя українцям та дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави. До того ж цифрові паспорти не лише набагато зручніші, ніж паперові, а й безпечніші, адже Дія не зберігає персональних даних, – повідомили у Мінцифрі.

Також у Мінцифрі наголосили, що ухвалення цього законопроекту є важливим кроком для запровадження режиму без паперів в Україні.

Що передбачає законопроект?

закріплює на рівні закону визначення термінів е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон;

встановлює, що е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон формується безкоштовно за бажанням особи та може пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону; в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

У Дії можна буде змінювати місце реєстрації

У квітні 2021 року в Україні дозволять змінювати місце реєстрації онлайн за допомогою додатку Дія.

Також у 2021 році українці можуть взагалі відмовитися від паперових документів, якщо необхідна інформація міститься у відповідних реєстрах.