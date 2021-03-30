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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В Украине паспорта в смартфоне приравняли к обычным

Украина стала первой страной мира, в которой цифровые паспорта в смартфоне стали полными аналогами обычных документов.

Додаток ДІЯ

За соответствующий законопроект №4355 О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус юридически, что приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении Дия к обычным паспортам проголосовали 302 народных депутата.

Закон вступает в силу с 23 августа 2021 года. Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности или подтверждения гражданства.

— Это значительно упростит жизнь украинцам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта не только гораздо удобнее, чем бумажные, но и безопаснее, ведь Дия не сохраняет персональных данных, — сообщили в Минцифре.

Также в Минцифре отметили, что принятие этого законопроекта является важным шагом для введения режима без бумаг в Украине.

Что предусматривает законопроект?

  • закрепляет на уровне закона определение сроков е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу;
  • устанавливает, что е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу формируется бесплатно по желанию лица и может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы; въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
  • предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и код налогоплательщика.

В Дие можно будет менять место регистрации

В апреле 2021 года в Украине разрешат менять место регистрации онлайн с помощью приложения Дия.

Также в 2021 году украинцы могут вообще отказаться от бумажных документов, если необходимая информация содержится в соответствующих реестрах.

Источник: Верховная Рада

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