В Украине паспорта в смартфоне приравняли к обычным

Украина стала первой страной мира, в которой цифровые паспорта в смартфоне стали полными аналогами обычных документов.
За соответствующий законопроект №4355 О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус юридически, что приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении Дия к обычным паспортам проголосовали 302 народных депутата.
Закон вступает в силу с 23 августа 2021 года. Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности или подтверждения гражданства.
— Это значительно упростит жизнь украинцам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта не только гораздо удобнее, чем бумажные, но и безопаснее, ведь Дия не сохраняет персональных данных, — сообщили в Минцифре.
Также в Минцифре отметили, что принятие этого законопроекта является важным шагом для введения режима без бумаг в Украине.
Что предусматривает законопроект?
- закрепляет на уровне закона определение сроков е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу;
- устанавливает, что е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу формируется бесплатно по желанию лица и может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы; въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
- предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и код налогоплательщика.
В Дие можно будет менять место регистрации
В апреле 2021 года в Украине разрешат менять место регистрации онлайн с помощью приложения Дия.
Также в 2021 году украинцы могут вообще отказаться от бумажных документов, если необходимая информация содержится в соответствующих реестрах.