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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Тепер рівні. У Мінцифри розповіли, де громадяни зможуть використовувати е-паспорти

Після ухвалення ВРУ законопроекту №4355, який прирівнює електронні паспорти у додатку Дія до паперових аналогів, громадяни можуть використовувати їх у будь-яких життєвих ситуаціях, і жодна українська установа чи організація не може відмовити у наданні послуг.

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Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Це дозволяє громадянам використовувати у всіх життєвих ситуаціях електронні паспорти. Жодна приватна компанія або державний орган, будь-яка установа не можуть відмовити, якщо є електронний паспорт, – зазначив Михайло Федоров.

За його словами, тепер українці можуть користуватися банківськими послугами, ходити до магазинів, поштових відділень, подорожувати та їздити будь-якими видами транспорту, маючи лише електронний документ.

Однак потрібно пам’ятати, що закон набуває чинності з 23 серпня 2021 року.

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Електронні паспорти в Україні

30 березня Рада ухвалила законопроект №4355, який прирівнює електронні паспорти до паперових.

За документ проголосували 302 народні депутати.

Детальніше про запровадження електронних паспортів в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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