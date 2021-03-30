Після ухвалення ВРУ законопроекту №4355, який прирівнює електронні паспорти у додатку Дія до паперових аналогів, громадяни можуть використовувати їх у будь-яких життєвих ситуаціях, і жодна українська установа чи організація не може відмовити у наданні послуг.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Це дозволяє громадянам використовувати у всіх життєвих ситуаціях електронні паспорти. Жодна приватна компанія або державний орган, будь-яка установа не можуть відмовити, якщо є електронний паспорт, – зазначив Михайло Федоров.

За його словами, тепер українці можуть користуватися банківськими послугами, ходити до магазинів, поштових відділень, подорожувати та їздити будь-якими видами транспорту, маючи лише електронний документ.

Однак потрібно пам’ятати, що закон набуває чинності з 23 серпня 2021 року.

Електронні паспорти в Україні

30 березня Рада ухвалила законопроект №4355, який прирівнює електронні паспорти до паперових.

За документ проголосували 302 народні депутати.

Детальніше про запровадження електронних паспортів в Україні читайте на Фактах ICTV.