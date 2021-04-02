Із 27 квітня до 2 травня 2021 року Україна вперше прийматиме престижний спортивний турнір – Чемпіонат Європи з бадмінтону. Змагання відбудуться в київському Палаці спорту.

Це важливий іміджевий захід для України, до якого буде прикута увага мільйонів людей з усіх куточків світу.

Із метою підтримки чемпіонату та популяризації бадмінтону в Україні Федерацією бадмінтону України та оргкомітетом турніру ініційовано соціальний проект Ми одна команда.

Учасники проекту в різний спосіб підтримують організацію турніру в Україні та привертають увагу до бадмінтону.

Серед перших, хто підтримав цю ініціативу, – голова НОК України, Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка, міністр молоді та спорту, Олімпійський чемпіон із фехтування на шаблях Вадим Гутцайт, знамениті спортсмени Ілля Кваша (призер Олімпійських ігор зі стрибків у воду), Яна Шемякіна (Олімпійська чемпіонка з фехтування), Жан Беленюк (призер Олімпійських ігор із греко-римської боротьби).

Кожен охочий може доєднатися до цього проекту, підтримати Чемпіонат Європи з бадмінтону в Україні та популяризувати бадмінтон як вид спорту.

Тож оргкомітет турніру закликає користувачів соцмереж викладати власні історії, що пов’язані з бадмінтоном; публікувати фото, відео гри та брати участь у запропонованих челенджах. Усе це просять робити з хештегом #миоднакоманда.

Доведімо разом, що ми вміємо об’єднуватися навколо хороших справ, що ми спортивна нація, що Україна гідна приймати найпрестижніші спортивні змагання світу!

Організація Чемпіонату Європи з бадмінтону

26 березня Кабінет міністрів України взяв під контроль організацію Чемпіонату Європи з бадмінтону.

Розпорядженням уряду №242-р утворено Організаційний комітет та затверджено план заходів із підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з бадмінтону.