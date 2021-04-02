С 27 апреля по 2 мая 2021 года Украина впервые будет принимать престижный спортивный турнир – Чемпионат Европы по бадминтону. Соревнования состоятся в киевском Дворце спорта.

Это важное имиджевое мероприятие для Украины, к которому будет приковано внимание миллионов людей со всего мира.

В целях поддержания чемпионата и популяризации бадминтона в Украине Федерацией бадминтона Украины и оргкомитетом турнира инициировано социальный проект Мы одна команда.

Участники проекта различными способами поддерживают организацию турнира в Украине и привлекают внимание к бадминтону.

Среди первых, кто поддержал эту инициативу, – глава НОК Украины, Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка, министр молодежи и спорта, Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Вадим Гутцайт, знаменитые спортсмены Илья Кваша (призер Олимпийских игр по прыжкам в воду), Яна Шемякина (Олимпийская чемпионка по фехтованию), Жан Беленюк (призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе).

Каждый желающий может присоединиться к этому проекту, поддержать Чемпионат Европы по бадминтону в Украине и популяризировать бадминтон как вид спорта.

Поэтому оргкомитет турнира призывает пользователей соцсетей излагать свои истории, связанные с бадминтоном; публиковать фото, видео игры и участвовать в предложенных челленджах. Все это просят делать с хэштегом #миоднакоманда.

Докажем вместе, что мы умеем объединяться вокруг хороших дел, что мы спортивная нация, что Украина достойна принимать самые престижные спортивные соревнования мира!

Организация Чемпионата Европы по бадминтону

26 марта Кабинет министров Украины взял под контроль организацию Чемпионата Европы по бадминтону.

Распоряжением правительства №242-р создан Организационный комитет и утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в Украине Чемпионата Европы по бадминтону.