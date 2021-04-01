Плутав Прикарпаття із Закарпаттям і чіплявся до людей: Тищенко влаштував скандал на 87 окрузі

Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко влаштував скандал на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області, де минулих вихідних відбувалися проміжні вибори народного депутата.

Зокрема, він вимагав показати і забирав журналістські посвідчення, вимагав паспорти і проводив обшук людей, щоб начебто знайти у них зброю. А ще не знав, де опинився і плутав Прикарпаття із Закарпаттям.

Також Тищенко кричав, що він – народний депутат і звинувачував Олександра Шевченка, який балотується у нардепи на 87-му окрузі, у сепаратизмі. А ще Тищенко вимагав вибачень і встати перед ним на коліна.

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Олександру Шевченку таки сказали залишити дільницю, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе.

Хоча він, на відміну від Тищенка, є суб’єктом виборчого процесу, тому мав право перебувати на території окружної виборчої дільниці і контролювати процес підрахунку голосів.

Довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду ІХ скликання відбулися 28 березня на двох округах – №50 (Донецька область) і № 87 (Івано-Франківська область).

Підрахунок голосів на 87-му виборчому окрузі досі триває. Наразі ЦВК опрацювала 72,64% протоколів. Згідно з даними Центрвиборчкому, наразі лідирує кандидат у нардепи від партії Слуга народу Василь Вірастюк (31,17% голосів).

На другому місці представник ВО Свобода Руслан Кошулинський (28,95% голосів), на третому – предаставник партії За майбутнє Олександр Шевченко (28,85% голосів).

Джерело: Чесно

Фото: Чесно