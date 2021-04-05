Чому у Києві неможливо викликати дешеве таксі

У Києві у понеділок, 5 квітня, стартував локдаун, під час якого транспорт працює винятково за спецперепустками. Тому жителі столиці ринулися до служб таксі, але вартість такого проїзду зросла утричі.

Середня вартість проїзду від проспекту Відрадний до ст. м. Університет та адрес, які розташовані поряд, – 75-90 грн, проте 5 квітня вартість проїзду зросла до 190-210 грн.

Якщо ви вирішите їхати з лівого берега на правий, нехай навіть не далі центру міста, то доведеться викласти від 280 до 380 грн.

А ось на далекі відстані містом сьогодні краще не їздити, бо цінники, наприклад, з Оболоні у бік Позняків можуть доходити і до 630 грн.



















Транспортний локдаун: у Києві ціни на таксі зросли втричі / 5 фотографий

Карантин у Києві

У Києві з 5 до 16 квітня діятиме жорсткий карантин. Його запровадили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Серед низки заборон і робота громадського транспорту за спеціальними перепустками. Право на проїзд мають працівники підприємств критичної інфраструктури.

Тому інші громадяни вимушені пересуватися або на власному транспорті, або на таксі.

Повний перелік обмежень під час карантину з 5 до 16 квітня – читайте на Фактах ICTV.