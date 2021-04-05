У Києві з 5 до 16 квітня діятиме жорсткий карантин. Його запровадили через погіршення ситуації з коронавірусом. Повний список обмежень під час локдауну в Києві з 5 квітня – дивіться на Фактах ICTV.
Як працюватиме громадський транспорт і метро
До 16 квітня весь громадський транспорт, а саме маршрутки, автобуси, тролейбуси, трамваї та метро, працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто він перевозитиме тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.
Спецперепустки – це не проїзний квиток, тому за проїзд все одно треба платити. Але, наприклад, пасажирів столичної підземки просять користуватися безконтактними способами оплати, щоб уникати черг і скупчення людей.
Без спецперепустки у громадський транспорт потрапити буде неможливо. Так, на входах до станцій метро чергуватимуть поліцейські та чергові по станції, які перевірятимуть пасажирів та запускатимуть тільки тих, у кого є дозвіл.
Що зачиняють повністю
З 5 до 16 квітня не працюватимуть:
- школи (переходять на дистанційне навчання) і дитячі садочки;
- кінотеатри, театри, музеї та концертні зали;
- торговельно-розважальні центри, крім продуктових та зоомагазинів, аптек і магазинів побутової хімії.
Також буде заборонено проводити продуктові ярмарки, масові заходи, бути глядачам на спортивних змаганнях і проводити богослужіння, якщо відстань у храмі менша, ніж 10 кв. м на одну людину.
Як працюватиме пошта
Усі поштові відділення Укрпошти та Нової пошти, які знаходяться в Києві, з 5 по 16 квітня працюватимуть без змін. Водночас не варто забувати, що у приміщення пускатимуть тільки відвідувачів у масках.
Також потрібно дотримуватися дистанції і уникати черг у відділеннях або біля нього.
Чи працюватимуть банки
Оскільки банки також належать до критичної інфраструктури, то вони з 5 до 16 квітня працюватимуть без змін. Хоча киян закликають за можливості виконувати необхідні операції онлайн.
Також варто врахувати, що з початком епідемії відділення банків щодня роблять перерву в роботі для того, щоб провітрити та продезінфікувати приміщення. Зазвичай, це займає до години часу.
Що працюватиме, але з обмеженнями
До 16 квітня кафе і ресторани зачинені, але вони продовжать робити доставку і видаватимуть замовлення на виніс. Також працюватимуть АЗС, але без кафе.
Салони краси з 5 квітня продовжать приймати відвідувачів, але тільки за записом.
Де потрібно бути у масках
Оскільки у Києві діють посилені обмеження і столиця перебуває у червоній зоні карантину, то у масках потрібно бути не тільки у громадських місцях і транспорті, а й:
- у закладах охорони здоров’я та освіти;
- у підземних переходах;
- на зупинках громадського транспорту;
- інших територіях загального користування, якщо неможливо дотримуватися дистанції не менше 1 метра.
*Території громадського користування – це:
- Пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші парки.
- Рекреаційні зони.
- Сади.
- Пам’ятки культурної та історичної спадщини.
- Майдани, площі, бульвари, проспекти.
- Вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки.
- Пляжі.
- Кладовища.
Водночас у парках і скверах Міністерство охорони здоров’я дозволило перебувати без масок, але все одно потрібно дотримуватися дистанції.