У Києві з 5 до 16 квітня діятиме жорсткий карантин. Його запровадили через погіршення ситуації з коронавірусом. Повний список обмежень під час локдауну в Києві з 5 квітня – дивіться на Фактах ICTV.

Як працюватиме громадський транспорт і метро

До 16 квітня весь громадський транспорт, а саме маршрутки, автобуси, тролейбуси, трамваї та метро, працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто він перевозитиме тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.

Спецперепустки – це не проїзний квиток, тому за проїзд все одно треба платити. Але, наприклад, пасажирів столичної підземки просять користуватися безконтактними способами оплати, щоб уникати черг і скупчення людей.

Без спецперепустки у громадський транспорт потрапити буде неможливо. Так, на входах до станцій метро чергуватимуть поліцейські та чергові по станції, які перевірятимуть пасажирів та запускатимуть тільки тих, у кого є дозвіл.

Що зачиняють повністю

З 5 до 16 квітня не працюватимуть:

школи (переходять на дистанційне навчання) і дитячі садочки;

кінотеатри, театри, музеї та концертні зали;

торговельно-розважальні центри, крім продуктових та зоомагазинів, аптек і магазинів побутової хімії.

Також буде заборонено проводити продуктові ярмарки, масові заходи, бути глядачам на спортивних змаганнях і проводити богослужіння, якщо відстань у храмі менша, ніж 10 кв. м на одну людину.

Як працюватиме пошта

Усі поштові відділення Укрпошти та Нової пошти, які знаходяться в Києві, з 5 по 16 квітня працюватимуть без змін. Водночас не варто забувати, що у приміщення пускатимуть тільки відвідувачів у масках.

Також потрібно дотримуватися дистанції і уникати черг у відділеннях або біля нього.

Чи працюватимуть банки

Оскільки банки також належать до критичної інфраструктури, то вони з 5 до 16 квітня працюватимуть без змін. Хоча киян закликають за можливості виконувати необхідні операції онлайн.

Також варто врахувати, що з початком епідемії відділення банків щодня роблять перерву в роботі для того, щоб провітрити та продезінфікувати приміщення. Зазвичай, це займає до години часу.

Що працюватиме, але з обмеженнями

До 16 квітня кафе і ресторани зачинені, але вони продовжать робити доставку і видаватимуть замовлення на виніс. Також працюватимуть АЗС, але без кафе.

Салони краси з 5 квітня продовжать приймати відвідувачів, але тільки за записом.

Де потрібно бути у масках

Оскільки у Києві діють посилені обмеження і столиця перебуває у червоній зоні карантину, то у масках потрібно бути не тільки у громадських місцях і транспорті, а й:

у закладах охорони здоров’я та освіти;

у підземних переходах;

на зупинках громадського транспорту;

інших територіях загального користування, якщо неможливо дотримуватися дистанції не менше 1 метра.

*Території громадського користування – це:

Пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші парки. Рекреаційні зони. Сади. Пам’ятки культурної та історичної спадщини. Майдани, площі, бульвари, проспекти. Вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки. Пляжі. Кладовища.

Водночас у парках і скверах Міністерство охорони здоров’я дозволило перебувати без масок, але все одно потрібно дотримуватися дистанції.