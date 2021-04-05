Почему в Киеве невозможно вызвать дешевое такси

В Киеве в понедельник, 5 апреля, стартовал локдаун, во время которого транспорт работает исключительно по спецпропускам. Поэтому жители столицы кинулись к службам такси, но стоимость такого проезда выросла втрое.

Средняя стоимость проезда от проспекта Отрадный до ст. м. Университет и адресов, которые расположены рядом, — 75-90 грн, однако 5 апреля стоимость проезда выросла до 190-210 грн.

Если вы решите ехать из левого берега на правый, пускай даже не дальше центра города, то придется выложить от 280 до 380 грн.

А вот на дальние расстояния по городу сегодня лучше не ездить, так как ценники, например из Оболони в сторону Позняков, могут доходить и до 630 грн.



















Транспортный локдаун: в Киеве цены на такси выросли в три раза / 5 фотографий

Карантин в Киеве

В Киеве с 5 по 16 апреля будет действовать жесткий карантин. Его ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Среди ряда запретов и работа общественного транспорта по специальным пропускам. Право на проезд имеют работники предприятий критической инфраструктуры.

Поэтому остальные граждане вынуждены передвигаться или на собственном транспорте, или на такси.

Полный перечень ограничений во время карантина с 5 до 16 апреля — читайте на Фактах ICTV.