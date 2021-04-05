У понеділок, 5 квітня, у перший день локдауну у Києві вранці на дорогах столиці утворилися затори. Завантаженими виявилися в’їзди до центру міста. Станом на 9.00 завантаженість – 8 балів.

Бордовими були проспекти Перемоги (район метро Житомирська, Святошин, Нивки, Шулявська), Академіка Глушкова (метро Теремки, Іподром), Миколи Бажана (метро Вирлиця, Харківська, Позняки, Осокорки), Соборності, Броварський (метро Лісова, Чернігівська, Дарниця) .

Ускладненим рух автомобілів також був на вулицях Вадима Гетьмана, Семена Скляренка та Набережному шосе.

Водночас у самому центрі величезних заторів не було.

Більшість вулиць були забарвлені зеленим кольором.

Карантин у Києві

Із 5 квітня у Києві діє локдаун.

У столиці посилили обмеження, зокрема громадський транспорт працюватиме за спецперепустками.

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