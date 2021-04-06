НАБУ затримало брата-адвоката голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова. Він намагався отримати хабар у розмірі $100 тис.

Його затримали під час отримання грошей, які нібито мали передати самому Вовку.

За даними слідства, Зонтов разом ще з одним адвокатом обіцяв за $100 тис. через Вовка вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

Наразі тривають обшуки у будинку ОАСК та за місцем проживання адвокатів.

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Справа Вовка

У НАБУ звинувачують керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його главу Павла Вовка, в узурпації судової влади та неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

Антикорупціонери у якості доказів правопорушень опублікували записи розмов суддів ОАСК.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створюючи штучні перешкоди у їхній роботі.

Наприкінці грудня 2020-го в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад три місяці не з’являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Через неявку його до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили його у розшук.

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