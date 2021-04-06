НАБУ задержало брата-адвоката председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка — Юрия Зонтова. Он пытался получить взятку в размере $100 тыс.

Его задержали во время получения денег, которые якобы должны были передать самом Вовку.

По данным следствия, Зонтов вместе еще с одним адвокатом обещал за $100 тыс. через Вовка решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Сейчас продолжаются обыски в доме ОАСК и по месту жительства адвокатов.

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Дело Вовка

В НАБУ обвиняют руководство Окружного админсуда Киева, в частности его главу Павла Вовка, в узурпации судебной власти и неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

Антикоррупционеры в качестве доказательств правонарушений опубликовали записи разговоров судей ОАСК.

По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти. Этого хотели достичь, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создавая искусственные препятствия в их работе.

В конце декабря 2020-го в НАБУ сообщили, что Вовк уже более трех месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Из-за неявки его в суд, отсутствие по месту жительства, укрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили его в розыск.

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