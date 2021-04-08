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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Зеленський підписав закон про референдум

Президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.

Володимир Зеленський

Згідно з документом, народ має право самостійно та без участі політиків вирішувати державні питання.

Водночас цей закон збільшує можливості громадян брати участь в управлінні державою.

Згідно з законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

  • щодо внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
  • загальнодержавного значення;
  • зміни території України за умови збереження територіальної цілісності держави;
  • втрати сили законом України або окремих його положень.

Однак не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

  • які суперечать положенням Конституції України, загальновизначиним принципам і нормам міжнародного права;
  • щодо скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози нацбезпеці.

Також не можуть виносити на референдум питання податків, бюджету і амністії.

На всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання. І він не може проводитися одночасно з виборами.

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Відповідний закон дозволяє здійснювати народовладдя через всеукраїнський референдум.

Завдяки цьому українці зможуть напряму формувати завдання для влади на найближчий час.

Окрім того, новим фактором у законі є можливість проводити електронне голосування.

Детальніше про всеукраїнський референдум – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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