Зеленський підписав закон про референдум

Президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.
Згідно з документом, народ має право самостійно та без участі політиків вирішувати державні питання.
Водночас цей закон збільшує можливості громадян брати участь в управлінні державою.
Згідно з законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
- щодо внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- загальнодержавного значення;
- зміни території України за умови збереження територіальної цілісності держави;
- втрати сили законом України або окремих його положень.
Однак не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
- які суперечать положенням Конституції України, загальновизначиним принципам і нормам міжнародного права;
- щодо скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози нацбезпеці.
Також не можуть виносити на референдум питання податків, бюджету і амністії.
На всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання. І він не може проводитися одночасно з виборами.
Закон про референдум: що він дає Україні
Відповідний закон дозволяє здійснювати народовладдя через всеукраїнський референдум.
Завдяки цьому українці зможуть напряму формувати завдання для влади на найближчий час.
Окрім того, новим фактором у законі є можливість проводити електронне голосування.
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