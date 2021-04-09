Представники влади повинні їздити в зону ООС, щоб військові відчували підтримку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, який 8 квітня вирушив на Донбас через загострення ситуації на фронті.

– Бійцям важливо знати, що влада їх підтримує, не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно складно, де люди-герої, які захищають кордони. Хто буде працювати у високих кабінетах, якщо кордони не буде кому захищати? – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, військові роблять все, щоб захищати державу й утримувати режим припинення вогню.

– Очевидно, що, коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, армія відповідає, – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що ситуація на Донбасі почала загострюватися з початку 2021 року.

– Якщо з липня ми бачили, що режим припинення вогню працює, іноді раділи через зменшення поранених, то з початку цього року маємо 26 загиблих, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відвідав позиції українських військових на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню.

Разом із військовими він вшанував хвилиною мовчання пам’ять загиблих у боях за суверенітет і незалежність України.

Крім того, Володимир Зеленський вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки.























Представники влади повинні їздити на Донбас – Зеленський / 6 фотографий

Зеленський поїхав на Донбас

8 квітня президент України Володимир Зеленський поїхав на Донбас через загострення ситуації на фронті.

Метою робочої поїздки верховного головнокомандувача було спілкування з військовими задля підтримки їхнього бойового духу.

Джерело: Офіс Президента, Україна 24