Ніякого наступу, тільки захист: Хомчак відкинув силове звільнення Донбасу

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак спростував закиди Росії, що Україна готує наступ на Донбасі.

За його словами, цю інформацію поширив Кремль, щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені, створити паніку на окупованих територіях та просувати свої гео-стратегічні інтереси.

Хомчак зазначив, що Україна розглядає політико-дипломатичний сценарій врегулювання ситуацій, однак у разі загострення – готова дати ворогу адекватну відсіч. Сьогодні ж на передовій була одна атака противника – біля Луганського.

Яка ситуація зараз на передовій, дивіться на Фактах ICTV.

Пані Ніна живе у селищі Золоте-4 на Луганщині – це одна із ділянок розведення військ. Без господаря тут кожна друга хата. Вона лишилася, адже шкода залишити хату і дев’ятьох котів.

Порівняно із першими роками війни, нині стало спокійніше.

У понеділок на сусідній позиції снайпер загарбників пострілом у голову вбив молодшого сержанта 49-річного Віктора Гелебранта.

– У той день було все спокійно. Близько 23.00 розпочався обстріл. І вже десь упродовж 20 хв пройшла доповідь, що загинув наш товариш, – розповів військовослужбовець ЗСУ.

Більшість смертей на передовій останнім часом – саме від кульових поранень.

– Вони почали активніше нас обстрілювати, навіть зараз. Тобто під вечір вони завжди починають провокації свої, – розповідає військовослужбовець Олександр.

Заяви РФ щодо Донбасу

Протягом 8-9 квітня риторика Москви щодо України і ситуації на Донбасі різко погіршилася. Ми бачимо, що навіть попри реакцію міжнародної спільноти РФ продовжуватиме нарощування воєнного контингенту неподалік від окупованих територій.

Факти ICTV розповідають, про що свідчать останні заяви керівництва РФ щодо Донбасу і чого очікувати Україні найближчим часом.

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