У Туреччині хочуть посилити карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу. Зокрема, пропонують повністю заблокувати країну на період священного ісламського місяця Рамадану.

За словами медексперта Османа Мюфтюоглу, останнім часом часто поширення коронавірусу спостерігається між членами сім’ї всередині їхніх домівок.

– Збільшення заражень триває. Локдауну вихідного дня – замало, – наголосив декан медшколи Стамбульського університету Туфак Тюкек.

Водночас ще один медексперт Фарук Айдин запропонував повний локдаун під час Рамадану (з 13 квітня до 12 травня, – Ред.), а влада планує закрити ресторани та кафе в робочі дні.

Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна хоче зменшити кількість випадків коронавірусу до кінця квітня, коли мусульмани поститимуть.

За даними МОЗ Туреччини, 7 квітня у країні зареєстрували рекордну кількість інфікування – 54,7 тис. нових випадків. А кількість померлих зросла на 276 і становить 33 тис.

Станом на 2015 рік чисельність населення країни становило – 79,414 млн осіб (19-те місце у світі, – Ред.).

Туреччина змінила правила перетину кордону

Із 15 березня Туреччина змінила правила в’їзду в країну. Окрім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету до поїздки.

Мандрівники мають заповнити електронну анкету щонайбільше за 72 години до поїздки. У ній слід зазначити паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в’їзду в країну.

Джерело: Hurriyet Daily News