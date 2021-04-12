Знесення історичного будинку купця Уткіна у Києві – це варварство. Про це написав міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Ткаченко зазначив, що ця будівля, відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста, входить в історичний ареал забудови міста.

— Я сам – корінний киянин і немало моїх відряджень чи подорожей країною починалися саме з залізничного вокзалу. Щоразу під’їжджаючи до привокзальної площі – звертав увагу на цю будівлю. Вона виділялась – прибутковий будинок Уткіна, якому понад 120 років. Тепер його знесли. Для того, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ.

Міністр додав, що це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво – за що передбачена кримінальна відповідальність.

— МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку.

Ткаченко зазначив, системна та хаотична забудова і знищення історичних пам’яток нагадують онкологічну хворобу.

— Метастази порушень досягли критичної стадії для столиці. У міністерстві ми ініціювали розробку законопроекту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини.

Текст законопроекту під № 4561 вже зареєстрований і передбачає внесення змін до законодавчих акті: щодо упорядкування культурної спадщини, щодо повноважень місцевої влади в цьому питанні, щодо відповідальності за знищення чи пошкодження пам’яток. Аж до реального строку та мільйонних штрафів.

— Також правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав “дозвіл” на знищення історичної будівлі. Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями – все менше, – підсумував Ткаченко.

Знесення історичного маєтку

Напередодні у центрі Києві знесли прибутковий будинок Уткіна, що зведений у XIX столітті.

Це була єдина дореволюційна будівля кварталу між Жилянською, Льва Толстого, Петлюри та річкою Либідь. За різними даними на місці історичної будівлі планують побудувати 26-поверховий ЖК ‎Апарт-готель Times.

Джерело: Олександр Ткаченко