У Києві знесли 150-річний будинок заради чергового бізнес-центру

Будинок за адресою Саксаганського, 76 у Києві простояв за словами істориків півтора століття, та тепер під ковшем екскаватора він склався немов картковий.

Фірма, яка знесла споруду, зветься Інвест-рентал. Вона купила об’єкт рік тому, нині ж вирішила, що він аварійний.

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Те, що нині відбувається на майданчику, забудовник називає реконструкцією і запевняє, що всі дозволи на такі роботи має.

Якщо вірити паспорту об’єкта, на цьому місці виросте п’ятиповерховий бізнес-центр 27 метрів заввишки.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю лише прийняв заявку про початок робіт. А перевіряти, що там фірма зносить чи зводить будівлю, кажуть, що не уповноважені. Дозволи нібито мало видавати Мінкультури.

Знищений будинок не мав охоронного статусу, бо, на відміну від двох сусідніх, не був у реєстрі пам’яток. Попри це, чіпати споруду ніхто не мав права, бо стояла вона в центральному історичному ареалі Києва. Утім забудовник хвацько скористався шпаринами в законі, вважають активісти.

Штаб оборони Києва звернеться до поліції. Але в серйозне покарання активісти не вірять, навіть якщо справа дійде до суду. Найприкріше, кажуть кияни, що столиця назавжди втратила ще одну історичну рису свого обличчя.

Та Фактам ICTV повідомили, що забудовника днями зобов’яжуть знести металеву огорожу і припинити роботи на будмайданчику.

Незаконне будівництво в Жулянах

У Солом’янському районі в Жулянах на історичній місцевості, де колись було село – нині затишний мікрорайон із приватними оселями. Та просто біля садиб людей почали зводити висотку.

Обіцяють три поверхи, та споруджують її без жодних документів і з порушенням усіх будівельних норм. За фактом незаконної забудови навіть відкрито кримінальне провадження – та цегла за цеглою процес триває.

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